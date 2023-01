Castan: “La malattia mi ha tolto tanto, avrei voluto vincere con la Roma”

Nel 2014, quando giocava con la Roma, Leandro Castan, in seguito ad alcuni malesseri, ha ricevuto la terribile notizia di un cavernoma. Per fortuna l'intervento al cervello va bene e, dopo una lunga ripresa, l'ex difensore giallorosso torna in campo. Dopo alcuni prestiti in Italia, ritrova la sua dimensione in Brasile, dove diventa capitano del Vasco De Gama. Oggi Castan torna a parlare della sua malattia e del passato giallorosso in esclusiva per Mola, queste le sue parole:" Penso che la mia carriera si divida in due momenti, quello di Leandro Castan campione e quello di Leandro Castan uomo. Solo io so cosa ho passato per tornare a giocare. La malattia mi ha tolto tutti i miei sogni, quello di giocare il Mondiale, quello di fare la storia con la Roma e magari vincere lo scudetto o giocare in Champions. Non ho mai avuto la possibilità di giocarla perché nel giorno dell’esordio in Coppa ero in ospedale. La malattia mi ha tolto tante cose, ma mi ha anche dato tante cose buone"