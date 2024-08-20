Antonio Cassano, come suo solito, non ha usato mezzi termini nel criticare Paulo Dybala durante la puntata di Viva El Futbol. Ecco le sue dichiarazioni: "Dybala è un sopravvalutato. Ha la stampa a favore che lo fa passare come un fenomeno. Ha un fisico di m***a, con uno starnuto sta fermo 15 partite. A Roma puoi piangere o lamentarti se va via Totti, non se va via Dybala. Stanno facendo casino, ma prima viene la Roma, poi De Rossi, poi Dybala e i calciatori. C'è un giocatore come Soulé che è molto più forte di lui per fisico, dribbling e personalità. È giovane, Dybala ha 31 anni, se fosse un fenomeno la Juventus non l'avrebbe mandato via. Berardi ha fatto 40 partite in meno e 12 gol in meno, ed è un anno più giovane. E lo ha fatto al Sassuolo. Dybala è un buonissimo giocatore, ma ha la stampa a favore e lo gonfiano."