L'ex giallorosso ha attaccato duramente l'argentino sia da un punto di vista fisico che di rendimento
VIDEO - Fiumicino, i tifosi a Dybala: "Ti vorremo sempre bene". La reazione di Paulo
Antonio Cassano, come suo solito, non ha usato mezzi termini nel criticare Paulo Dybala durante la puntata di Viva El Futbol. Ecco le sue dichiarazioni: "Dybala è un sopravvalutato. Ha la stampa a favore che lo fa passare come un fenomeno. Ha un fisico di m***a, con uno starnuto sta fermo 15 partite. A Roma puoi piangere o lamentarti se va via Totti, non se va via Dybala. Stanno facendo casino, ma prima viene la Roma, poi De Rossi, poi Dybala e i calciatori. C'è un giocatore come Soulé che è molto più forte di lui per fisico, dribbling e personalità. È giovane, Dybala ha 31 anni, se fosse un fenomeno la Juventus non l'avrebbe mandato via. Berardi ha fatto 40 partite in meno e 12 gol in meno, ed è un anno più giovane. E lo ha fatto al Sassuolo. Dybala è un buonissimo giocatore, ma ha la stampa a favore e lo gonfiano."
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