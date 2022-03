Roma, casa dolce casa: l’Olimpico è un fortino. Media punti da scudetto 

I giallorossi nel proprio stadio difficilmente si trovano in difficoltà. Cambia tutto nelle gare in trasferta, media punti da metà classifica

Casa dolce casa, la Roma grazie alla meravigliosa spinta dei suoi tifosi ha reso l’Olimpico un vero e proprio fortino. Solo l’Inter ha fatto più punti dei giallorossi tra le mura amiche (32). La squadra di Mourinho viaggia ad una media di 1,87 punti a partita e ne ha totalizzati 28. Tre sono state le sconfitte nella capitale: con Milan, Inter e Juventus. Quella con i rossoneri viziata da alcune decisioni arbitrali a sfavore della Roma. Anche con l’Atalanta il fattore pubblico ha influito, oltre 42mila spettatori, e una media spettatori che è seconda solo alle squadre di Milano. Al derby ci sarà il tutto esaurito per proseguire nella rincorsa al quarto posto. In trasferta le cose vanno decisamente peggio. L’affetto dei tifosi non è mai mancato ma la Roma è nona in classica con soli 19 punti fatti e una media più bassa di Empoli e Sassuolo (1,46). Tante le sconfitte fuori dall’Olimpico: ben 6 arrivate anche contro squadre di bassa classifica come Bologna e Venezia. Anche in Europa l’unica sconfitta, e la più dolorosa, è arrivata molto lontano dalla città. In Norvegia contro il Bodo. Tra giovedì e domenica la squadra dello Special One è chiamata a invertire la rotta in due trasferte impegnative contro Vitesse e Udinese. Gare che daranno una risposta sull’effettivo salto di qualità della Roma.