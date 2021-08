Roma, Carles Perez cambia numero di maglia: prende l’11 che era di Pedro

Lo spagnolo eredita il numero di Pedro, finito alla Lazio

Carles Perez continua a scalare gerarchie. Con Fonseca il suo ruolo era stato sempre più marginale, ma in questo precampionato l'ex Barcellona ha guadagnato la fiducia di Mourinho e la permanenza a Trigoria. Ora il classe '97 è stato 'promosso' anche nel numero di maglia: la Roma ha infatti annunciato che vestirà l'11 e non più il 31 che lo aveva accompagnato fin dal suo arrivo a gennaio 2020 e anche nella partita di ieri col Trabzonspor. Un numero tradizionalmente più importante, che fino allo scorso anno era sulle spalle di un altro spagnolo ex Barcellona, Pedro. La sua avventura però si è chiusa in maniera decisamente negativa, addirittura col passaggio alla Lazio. Con l'11 Perez toccherà anche quota 50 partite giocate in giallorosso: un traguardo che scatterà già alla prossima partita, verosimilmente tra due giorni con la Fiorentina.