Roma Cares, raccolti 15 mila euro con le maglie disegnate da Zaniolo e Pellegrini

La Roma domenica sarà in campo contro la Juventus, ma è sempre attenta al sociale. Come fa sapere il club tramite il proprio sito, l’asta di due delle opere realizzate nell’evento Art Sport e messe in palio su Charity Stars per Roma Cares ha fruttato 15.000 euro.

La prima maglia, realizzata e autografata da Lorenzo Pellegrini, Annamaria Serturini e Agnese Bonfantini in collaborazione con l’artista Lady Nina è stata aggiudicata per 10.000 euro. Mentre l’offerta più alta per la terza maglia, realizzata da Nicolò Zaniolo, Vanessa Bernauer e Manuela Giugliano in collaborazione con Chipstrega è stata di 5.000 ed è arrivata da Javier Pastore. Il ricavato dell’asta sarà devoluto al progetto di Roma Cares x Calcio Insieme, promosso in collaborazione con l’ASD Accademia di Calcio Integrato, partito nel 2015 e giunto quest’anno alla sua quinta edizione. Il progetto coinvolge bambini e bambine dai 6 ai 16 anni con disabilità intellettiva, in prevalenza con disturbo dello spettro autistico, ma anche con sindrome di Asperger, disprassia e sindrome di Sotos.