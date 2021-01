Roma Cares, Mancini e Calafiori donano le calze della Befana ai bambini di Sant’Egidio

Ancora una vittoria nella corsa alla solidarietà per la Roma. Oggi Riccardo Calafiori e Gianluca Mancini – insieme alla mascotte giallorossa Romolo – sono stati i testimonial della nuova iniziativa di Roma Cares in vista dell’Epifania. I due calciatori hanno infatti consegnato regali e calze della Befana ai bambini della Comunità di Sant’Egidio presso la sede di Tor Bella Monaca, nella periferia della Capitale, a cui hanno fatto seguito le attività in altre località della capitale. Dopo il grande impegno in piena emergenza Covid e le tantissime iniziative natalizie, la Roma conferma la sua stretta vicinanza al suo territorio e al suo tessuto sociale.

A comunicarlo è stato poi anche la stessa società giallorossa tramite il proprio sito ufficiale: “Il Club, attraverso la fondazione Roma Cares, ha consegnato 1200 calze giallorosse in sei diverse strutture della città, impegnate nel sostegno ai più bisognosi. I due calciatori giallorossi, insieme alla mascotte Romolo, hanno provveduto alla consegna delle calze presso la sede della Comunità di Sant’Egidio in via dell’Archeologia, alla presenza della Presidente del Municipio I Sabrina Alfonsi. Le altre attività hanno riguardato le parrocchie San Barnaba di Tor Pignattara, San Giovanni Maria Vienney alla Borghesiana, Sant’Ignazio allo Statuario, San Luca Evangelista al Pigneto e Santa Maria Madre del Redentore a Tor Bella Monaca“.