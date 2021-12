Roma Cares, le Forze di Polizia consegnano un premio a Pastorella

Il direttore del Roma Department ha ricevuto ieri il Premio Cuore d’Oro 2021 conferito dall’ Associazione ARGOS Forze di Polizia.

Francesco Pastorella, direttore del Roma Department (il Dipartimento che si occupa dei rapporti con la città, con le istituzioni locali e popolari, media, tifosi e cittadini) ha ricevuto ieri il Premio Cuore d’Oro 2021, prestigioso premio conferito dall’ Associazione ARGOS Forze di Polizia. La premiazione è avvenuta durante un incontro presso gli uffici della Roma in zona Eur, in occasione della presentazione al Direttore della XII^ edizione della kermesse di solidarietà "Una melodia per la sicurezza in cuori da Circo" “organizzata per il 7 dicembre 2021 dall’Associazione ARGOS Forze di Polizie per sostenere una nobile causa in ricordo di “Davide Favetti". Il premio è stato consegnato a Pastorella con la motivazione “esempio di altruismo diretto alla realizzazione di attività umanitarie e caritatevoli attraverso il valore dello sport, mezzo straordinario e prezioso per aiutare, educare e aggregare, dimostrando in ogni occasione concrete e spiccate vocazioni ai valori sociali” . Seguirà un cofanetto contenente un ciondolo a forma di cuore in argento bagnato in oro bianco ornato con corallo, realizzato dal maestro orafo Giovanni Pallotta, va a riconoscere tutte quelle attività di sostegno e vicinanza alle buone azioni grazie al mezzo dello sport e attraverso le tante iniziative di Roma Cares.