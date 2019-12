Roma Cares: da oggi all’asta le magliette autografate dai giocatori

Lo scorso 21 novembre al Nike Store di Via del Corso si era tenuto l’evento Art Sport Roma, in cui giocatrici e giocatori giallorossi (tra cui Zaniolo, Pellegrini, Bonfantini e Giugliano) avevano realizzato ed autografato alcune magliette da mettere all’asta per il progetto Roma Cares.

Attraverso una nota del club, la società ha dichiarato che “dal 19 dicembre al 7 gennaio sarà possibile partecipare all’asta lanciata su Charity Stars per aggiudicarsi le maglie realizzate e autografate da calciatori e calciatrici giallorosse”.

Il ricavato sarà devoluto al progetto Roma Cares x Calcio Insieme, che coinvolge bambine e bambini dai 6 ai 16 anni con disabilità intellettive.