Roma Cares, continua la raccolta fondi: in vendita 500 magliette in edizione limitata

Da domani la Roma metterà in vendita 500 magliette in edizione limitata per continuare la raccolta fondi nella lotta al virus Covid–19. Si tratta di 350 divise nella versione rossa ed altre 150 blu, che presenteranno il logo della campagna “Assieme”. Le maglie saranno disponibili da domani fino al 4 maggio, per un costo di 192,70 euro, esclusivamente su www.asromastore.com. Il ricavato che verrà raccolto sarà utilizzato in aiuto dei più bisognosi tramite l’impegno della Regione Lazio e della Protezione Civile.

Sull’iniziativa promossa dal club si è espresso il COO della Roma, Francesco Calvo: “Abbiamo lanciato la campagna Assieme per far sentire ai tifosi giallorossi la nostra vicinanza, nonostante non ci sia la possibilità di poter vivere lo stadio con loro accanto. In questo momento difficile, abbiamo sempre sentito il sostegno dei fan e abbiamo cercato di venire incontro alle persone più bisognose. Con i fondi raccolti grazie alle donazioni di Jim Pallotta, di Roma Cares, dei nostri giocatori, dei tifosi e dei partner abbiamo già acquistato e distribuito otto ventilatori polmonari, otto letti di terapia intensiva e oltre 45 mila presidi sanitari tra mascherine protettive, guanti e gel igienizzante. Con il resto del ricavato abbiamo ordinato migliaia di dispositivi di protezione che saranno forniti agli ospedali a supporto della prossima fase della crisi”.