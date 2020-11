Roma Cares, ancora un’iniziativa benefica: 5.000 pacchi di viveri per le famiglie di 60 parrocchie

Roma Cares ancora protagonista di iniziative benefiche sul territorio della Capitale. L’associazione del club giallorosso ha previsto lo stanziamento di 5.000 pacchi di vivere, destinati alle famiglie in difficoltà legate a 60 parrocchie sparse per tutta la città. Un intervento, pensato in collaborazione con la catena di supermercati Elite, che è stato così presentato da monsignor Enrico Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la nuova evangelizzazione “Grazie a Roma Cares, la struttura di solidarietà della As Roma Calcio, assieme ai supermercati Elite, stiamo provvedendo in questi giorni a inviare 5.000 pacchi viveri di prima necessità alle famiglie di circa 60 parrocchie romane che, specialmente in questo periodo, si trovano in difficoltà”

In ogni pacco saranno inseriti vari generi alimentari: pasta, riso, passata di pomodoro, olio, sale fino e grosso, farina, caffè, zucchero, marmellata, tonno, biscotti e cioccolata. Saranno incluse anche alcune mascherine e un biglietto con una preghiera di Papa Francesco.