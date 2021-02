Roma Cares a sostegno della campagna MABASTA contro il bullismo

Altra importante iniziativa benefica della Roma, che attraverso la fondazione Roma Cares supporterà la campagna di MABASTA (Movimento Anti Bullismo Animato da Studenti Adolescenti). Il prossimo 22 febbraio, in occasione della prima Giornata Nazionale SPORT vs BULLISMO, verrà lanciato un video messaggio di sostegno all’iniziativa.

Anche la Lega Serie B, come annunciato ieri in un comunicato, celebrerà la prima edizione della Giornata “con alcuni testimonial/giocatori che diranno la loro su un fenomeno molto attuale, altamente drammatico e molto sentito fra i giovani, attraverso video post sui social. Inoltre un messaggio sui led bordocampo dei dieci stadi in cui si giocherà la 24a giornata della Serie BKT ricorderà la Giornata Nazionale Sport vs Bullismo 22 febbraio 2021“.