Roma, caos biglietti Olimpico: chi non ha la conferma dovrà rieffettuare il pagamento

Tantissimi i tifosi della Roma che negli ultimi giorni, dopo aver effettuato i pagamenti per vedere la finale di Europa League all'Olimpico o per rinnovare l'abbonamento, non hanno ricevuto la mail di conferma. L'evento ha destato molta preoccupazione e a rispondere ai dubbi dei malcapitati è arrivato l'avvocato Lorenzo Contucci. Suoi suoi canali social riferisce di aver parlato con il responsabile della tifoseria che ha comunicato di aver risolto il problema. I tifosi che non hanno ricevuto la conferma riceveranno una comunicazione e dovranno effettuare una nuova transazione. Sarà poì il club a stornare il primo pagamento nel caso in cui sia giunto due volte. Un'altra raccomandazione è quella di verificare nello spam prima di effettuare la procedura. Suoi suoi canali social il club scrive in merito all'inconveniente: "Nelle ultime ore il Club e Vivaticket hanno accertato l’esistenza di problemi tecnici relativi ai metodi di pagamento PayPal e MyBank. Il problema è attualmente risolto, ma coloro che hanno provato ad acquistare un abbonamento o un biglietto senza ricevere mail di conferma dell’ordine dovranno ripetere l’acquisto. Eventuali addebiti impropri verranno prontamente annullati. Ci scusiamo per il disagio, Forza Roma!"