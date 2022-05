Roma campione, anche la stampa estera celebra il trionfo di Mourinho

Da AS all'A Bola passando per il Mundo Deportivo, il mondo omaggia (ancora) lo Special One

Il trionfo di Tirana della Roma e di José Mourinho non è passato inosservato neanche all'estero, specie in Portogallo e in Spagna dove lo Special One ha vissuto parte dei suoi anni migliori. La prima edizione della Conference League è stata un successo per i giallorossi, e non è assolutamente un caso che a guidarli ci fosse proprio il portoghese, uno che di finali vinte ne sa qualcosa.

Da Record, quotidiano del Portogallo, che in taglio basso titola con un semplice ma leggendario "Ave, Mourinho!", fino ad AS, che invece parla di "Mourinho se corona", la festa della Roma e del suo allenatore è ovunque. Diario de Noticias, per esempio, dedica addirittura la fotonotizia al trionfo giallorosso e mostra lo Special One che bacia la nuova e fiammante coppa, così come ABola.