Roma, campionato buttato: vince il Torino 3-1. All-in sull’Europa League – FOTO

Rimane solo la coppa. La Roma perde contro il Torino (3-1) e vede scappare quasi irreparabilmente il treno Champions. Non basta stavolta il gol di Mayoral alla squadra di Fonseca, che nella ripresa subisce il ritorno dei granata che rimontano con Sanabria, Zaza e Rincon. I giallorossi, rimaneggiati fino all’osso, sbagliano tanto in fase difensiva e falliscono più volte il gol del 2-0, tenendo in vita il Toro. Il sesto posto, occupato dalla Lazio, è ora distante quattro punti. Lo spettro della Conference League ora è più reale.

Mayoral sblocca in avvio: partita aperta, Roma avanti dopo 45’

Rispetto alla partita di giovedì con l’Ajax Fonseca fa otto cambi. Si rivedono Mirante, Fazio, Reynolds, Villar, Peres e soprattutto il trio spagnolo formato da Carles Perez, Pedro e Mayoral. Gli ultimi due confezionano il gol del vantaggio romanista dopo appena tre minuti. L’ex Barcellona prolunga con il tacco un passaggio filtrante e trova Mayoral tutto solo. Il numero 21 davanti a Milinkovic-Savic è freddo e non sbaglia. Massa inizialmente annulla per fuorigioco, poi il Var lo corregge e convalida l’1-0. La partita per la Roma si mette in discesa, ma il Torino dà l’impressione in più occasioni di poter pareggiare. I granata sono spesso pericolosi con i cross di Ansaldi e vanno vicini al gol con sia con Izzo (colpo di testa al 14’) che con Sanabria, che in acrobazia sfiora la rete dell’ex.

Al 19’ la Roma sorprende il Torino con un lancio lungo e parte in contropiede, il trio d’attacco romanista si muove bene, Perez riesce a servire Pedro in area, ma il tiro viene murato dal rientro di Mandragora. La squadra di Nicola attacca alla ricerca del pari e, complice qualche errore dei giallorossi, ci va vicina a più riprese. Al 28’ Ansaldi sfrutta un disimpegno sbagliato di Reynolds, tira in porta e quasi beffa Mirante, che in due tempi recupera la palla. Al 34’ è Pedro che perde palla in area, Lukic arriva al tiro ma viene murato dal portiere romanista. Il 33enne spagnolo prova a farsi perdonare al 39’, quando dopo l’ennesimo contropiede riesce a liberarsi per il tiro, ma viene murato da Milinkovic-Savic. Sulla ribattuta Mayoral calcia a botta sicura e trova la deviazione della difesa. Prima del fischio finale la Roma ha un altro paio di occasioni in contropiede, ma non riesce a capitalizzare.

Disastro Roma, il Torino vince 3-1

Nel secondo tempo non c’è Pedro, che non è al meglio e lascia il posto a Mkhitaryan. Al 49’ Veretout crossa in area sulla testa di Ibanez, che può fare 2-0 ma non riesce a inquadrare la porta. Poco dopo è Bremer a svettare di testa nell’area romanista, ma come il giallorosso non trova lo specchio e mette al lato. Al 57’ il Torino trova il gol del pareggio con Sanabria. Il solito Ansaldi (non pressato da Reynolds) mette in mezzo per il paraguaiano, che tutto solo di testa appoggia in porta senza difficoltà. Male Mirante, che sbaglia l’uscita lasciando la porta sguarnita. Le brutte notizie per la Roma aumentano quando Zaza al 70’ fa il suo ingresso in campo. L’ex Sassuolo ci mette 30 secondi a segnare il gol del 2-1. Belotti calcia su Mirante, il portiere respinge a centro area e serve di fatto Zaza che deve solo appoggiare in porta.

Fonseca prova a reagire mandando in campo Karsdorp e Dzeko. È sempre il Torino però a rendersi pericoloso e al 77’ Mandragora sfiora il gol del 3-1 con un destro potente che viene deviato da Mirante in angolo. A chiudere virtualmente il match è l’espulsione di Diawara. Il guineano, entrato nella ripresa, prende due gialli nel giro di pochi minuti (il primo decisamente discutibile) e riceve il rosso che gli farà saltare anche il match con l’Atalanta di giovedì. Nel finale Cristante ha l’occasione per il gol del pari, ma fallisce tirando alto. L’azione dopo Fazio perde un pallone sanguinoso in fase di impostazione e regala palla a Belotti, che serve tutto solo Rincon per il gol del definitivo 3-1.

Il tabellino di Torino-Roma 3-1

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda (62′ Singo), Lukic (71′ Rincon), Mandragora, Ansaldi; Verdi (82′ Baselli); Sanabria (71′ Zaza), Belotti.

A disp.: Sava, Ujkani, Buongiorno, Lyanco, Murru, Rodriguez, Gojak, Linetty, Bonazzoli.

All.: Nicola.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Fazio, Cristante, Ibanez; Reynolds (75′ Karsdorp), Villar (82′ Pastore), Veretout (64′ Diawara), Bruno Peres; Perez, Pedro (45′ Mkhitaryan); Borja Mayoral (75′ Dzeko).

A disp.: Mirante, Fuzato, Mancini, Jesus, Santon, Calafiori.

All.: Fonseca.

Arbitro: Massa

Assistenti: Tegoni-Vecchi

IV Uomo: Prontera

Var: Guida

AVar: Alassio

Marcatori: 3′ Mayoral, 57′ Sanabria, 72′ Zaza, 92′ Rincon

NOTE Ammoniti: 51′ Nkoulou, 57′ Sanabrial, 65′ Verdi, 74′ Diawara Espulsi: 85′ Diawara (doppia ammonizione)