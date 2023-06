Roma, campagna abbonamenti Serie A 2023/24: poche ore allo stop delle vendite

Nella giornata di domani, martedì 20 giugno, si chiuderà la possibilità di acquistare un posto a sedere per il prossimo campionato. Anche le vendite per i pacchetti in coppa procedono con tante richieste

Siamo solo a giugno, la stagione si è conclusa da poco, eppure la voglia di Roma è forte ed intatta. I tifosi giallorossi, anche per quest'anno, hanno invaso i centralini e il sito ufficiale della società per l'acquisto degli abbonamenti validi per il campionato 2023/2024. I numeri sono impressionanti: è stata superata quota 40mila tessere staccate. Anche il prossimo anno, il pubblico romanista riempirà l'Olimpico con continui sold out. L'ultima fase d'acquisto, quella della vendita libera, sarà aperta fino alla giornata di domani, martedì 20 giugno, alle ore 16. Sono pochi i settori rimasti a disposizione e il club invita gli ultimi ritardatari a sottoscrivere il nuovo abbonamento al più presto. Anche per quanto riguarda la situazione dei pacchetti legati alle Coppe, la vendita prosegue a gonfie vele.