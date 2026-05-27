A Trigoria è in corso un processo di rinnovamente importante che comprende anche il settore giovanile, per cui c'è un 'duello' tra gli attuali responsabili di Frosinone e Fiorentina
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La rivoluzione interna a Trigoria toccherà diversi settori, ad eccezione ovviamente della guida tecnica della prima squadra con Gian Piero Gasperini saldissimo a maggior ragione dopo il terzo posto. Cambieranno però il direttore sportivo e il comparto sanitario, con D'Amico e Del Vescovo in arrivo dall'Atalanta, ma anche il responsabile del settore giovanile. A questo proposito, come riporta il 'Corriere della Sera', al momento per questo ruolo c'è un 'duello' tra Alessandro Frara del Frosinone e Valentino Angeloni della Fiorentina.
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