Pisilli: "Una grande emozione andare in Champions. Ho sempre seguito Gasperini"

La rivoluzione interna a Trigoria toccherà diversi settori, ad eccezione ovviamente della guida tecnica della prima squadra con Gian Piero Gasperini saldissimo a maggior ragione dopo il terzo posto. Cambieranno però il direttore sportivo e il comparto sanitario, con D'Amico e Del Vescovo in arrivo dall'Atalanta, ma anche il responsabile del settore giovanile. A questo proposito, come riporta il 'Corriere della Sera', al momento per questo ruolo c'è un 'duello' tra Alessandro Frara del Frosinone e Valentino Angeloni della Fiorentina.