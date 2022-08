Roma, Camara saluta l’Olympiacos: “Grazie di tutto. Il club sarà per sempre casa mia”

Mady Camara è l'ultimo acquisto in ordine cronologico che i Friedkin e Tiago Pinto hanno regalato a Mourinho. Tramite il suo profilo ufficiale Instagram, il centrocampista guineano ha salutato l'Olympiacos, la sua ex squadra: "Una sola parola: Grazie Olympiacos. Voglio che sappiate che per me non cambierà nulla. Né amore né rispetto". Inizia così il lungo messaggio d'addio di Camara che poi prosegue: " Sarò sempre grato ad ognuno di voi, ad ogni sostenitore, ad ogni membro del club e allo staff dal mio arrivo fino ad oggi! Mi avete insegnato tutto, vi siete presi cura di me come un figlio... Ringrazio tutti i miei compagni di squadra con cui ho lavorato in questi 4 anni, mi avete aiutato ognuno a modo suo ma sempre nel migliore dei modi! Vi sono grato per tutti i nostri momenti. L'Olympiacos sarà sempre la mia casa".