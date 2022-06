Calendario Serie A 2022/23: la Roma inizia contro la Salernitana- LIVE

Si parte il 13 agosto e si finisce il 4 giugno, nel mezzo la pausa per i Mondiali. Le regole: sì alla asimmetria, no al derby con la Lazio alla prima giornata

La Serie A 2022-23 entra nel vivo, o quasi. Alle 12, su Dazn e sul canale Youtube della Lega, sarà svelato il calendario per la prossima stagione. Una stagione particolare segnata da un Mondiale in Qatar che partirà a metà novembre e che ha costretto gli organizzatori ad anticipare la data della prima giornata, e anche dell'ultima. Si partirà il 13 agosto, mai così presto, e si finirà il 4 giugno - a proposito, la Roma ha vinto uno scudetto il 17 -, nel mezzo, come dicevamo, la pausa per i campionati del mondo, e a marzo anche quella per le qualificazioni agli Europei del 2024.