Roma, Calafiori si allena ed esulta sui social: “Finalmente!” – FOTO

Riccardo Calafiori è sempre più vicino al rientro con la Roma. Il giovane terzino sinistro, aggregato quest’anno in prima squadra come alternativa a Spinazzola, dopo le prime gare stagionali passate in panchina ha vissuto un lungo periodo ai box dopo aver contratto il Covid-19. Un periodo duro per il prodotto del vivaio giallorosso, che dopo aver ottenuto l’idoneità ha ripreso ad allenarsi individualmente. Il giocatore scalpita ed ha esternato tutto il suo entusiasmo in una storia Instagram, alla quale ha allegato un messaggio semplice ed inequivocabile: “Finalmente!”. Una soluzione in più per Fonseca, preoccupato per i tanti casi di positività che tengono attualmente ai box diversi membri della prima squadra.