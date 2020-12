Roma-Calafiori, rinnovo vicino: contratto fino al 2023 più due anni di opzione

Il rinnovo di Riccardo Calafiori pare imminente. Il terzino sinistro, in scadenza nel giugno del 2022, prolungherà il suo contratto fino al 2023. Lo riporta su Twitter Alfredo Pedullà, che parla anche di un diritto di opzione per altre due stagioni. Il legame con l’esterno, quindi, potrebbe durare almeno fino al 2025. L’accordo con il procuratore Mino Raiola è stato raggiunto e a breve dovrebbe arrivare l’ufficialità. Prima, dunque, dell’arrivo del nuovo ds Tiago Pinto. In questa stagione, nonostante sia stato fermo per divesro tempo a causa del Covid, il giovane ha stupito tutti, andando pure a segno nella gara contro lo Young Boys.