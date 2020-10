Roma-Calafiori, pronto il rinnovo fino al 2025

Sembra davvero tutto pronto per il rinnovo di contratto per Riccardo Calafiori. Secondo quanto riporta TMW il giovane esterno romanista e il suo entourage starebbero solamente limando gli ultimi dettagli prima di prepararsi a prolungare l’accordo con la Roma fino al 2025. Una trattativa alle battute finali che potrebbe ricevere l’accelerata decisiva visto lo sbarco in Italia di Mino Raiola, agente di Calafiori impegnato inoltre in alcuni incontri a Milano per altri rinnovi eccellenti come quelli di Donnarumma e De Vrij. Sarebbe una mossa della Roma per confermare la fiducia e l’apprezzamento per il talento dell’esterno sinistro, attualmente ai box per la positività al Covid che non gli ha permesso di essere a disposizione di Fonseca nelle ultime settimane.