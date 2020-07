Roma, Calafiori niente rinnovo: il terzino è a un passo dalla Juventus

Il calciomercato inizierà ufficialmente il primo settembre, ma sono già tante le trattative che sono state ufficializzate in questi giorni. La Juventus, ad esempio, ha chiuso l’affare Pjanic-Arthur con il Barcellona e, come riporta Sport Mediaset, sarebbe a un passo dal chiudere un’altra operazione, questa volta con la Roma, per Calafiori. Il contratto del terzino della Primavera giallorosa scade nel 2021, ma sul calciatore si erano mossi anche club importanti come Psg e Manchester United. A spuntarla, però, dovrebbero essere i bianconeri. Niente rinnovo con la Roma per quello che da molti era considerato l’erede di Kolarov sulla fascia sinistra.