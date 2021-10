Roma, Cagni: “Mourinho non sa allenare giocatori scarsi”

L'ex tecnico sul portoghese: "Lo capisci se hai sbagliato partita. Devi saper leggere le situazioni. Contro il Napoli sarà una partita diversa perché i titolari hanno riposato"

Roma che perde col Bodo/Glimt. Che ne pensa? "Mi è capitato anche da allenatore in cui capivo che non c'era nulla da fare. Bisogna accettare di perdere la partita ma perdere 3-1 o 6-1 cambia molto. Lo capisci se la tua squadra è in una giornata no. E' inutile che dai la colpa ai giocatori che non sono titolari. Devi gestire e leggere la partita, poi fai tutte le supposizioni del caso, ma sul 3-1 aveva già cambiato tutti. Se fosse vero, vuol dire che da qui a gennaio perde tutti i giocatori che hanno giocato ieri sera".