Roma-Cagliari, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Roma di Fonseca arriva alla fine del tour de force e sfida il Cagliari all’Olimpico. I giallorossi, dopo il deludente pareggio di Europa League, puntano ai 3 punti per continuare il lavoro con serenità durante la sosta per le nazionali. Gli ex Nainggolan, Olsen e Luca Pellegrini proveranno a mettere il bastone tra le ruote. L’inizio del match è previsto alle ore 15.

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola; Fazio, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Zaniolo; Veretout, Kluivert; Dzeko.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

DOVE VEDERE ROMA-CAGLIARi

Forzaroma.info vi terrà aggiornati sul match tramite i canali social ( Facebook, Twitter e Instagram), oltre a fornirvi la cronaca live del match sul sito. Interviste, foto, video e notizie sempre in tempo reale su www.forzaroma.info. Roma-Cagliari verrà trasmessa in esclusiva su Sky Sport, sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite) e Sky Sport 252. Fischio di inizio programmato per le 15 di mercoledì all’Olimpico. Per gli abbonati anche la possibilità di vedere la partita in streaming sul proprio smartphone o tablet grazie alla piattaforma Sky Go o l’opzione Now Tv.