Roma-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Nella sua ultima gara del 2020, la Roma affronta il Cagliari dell’ex tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco, che incontra i capitolini in gare ufficiali per la prima volta dall’esonero del marzo 2019. Partita dal sapore speciale per l’allenatore dei sardi, reduce dal pareggio contro l’Udinese e al tredicesimo posto in classifica, con 14 punti totalizzati. La Roma è avanti di dieci lunghezze, ma non sorride, visto il deludente ko di Bergamo. Una vittoria sul Cagliari, tuttavia, permetterebbe alla compagine di Fonseca di staccare la Juventus, fermata dalla Fiorentina.

Le probabili formazioni di Roma-Cagliari

Qualche dubbio di formazione per Fonseca. Il tecnico giallorosso potrebbe dare un turno di riposo a Pellegrini, Karsdorp e uno tra Smalling e Ibanez, che verrebbero sostituiti da Villar, Bruno Peres e Kumbulla. Si ripropone il ballottaggio in porta tra Pau Lopez e Mirante; confermato, invece, il tridente offensivo formato da Pedro, Mkhitaryan e Dzeko. Calafiori prende il posto dell’infortunato Spinazzola.

Roma (3-4-1-2): Mirante; Mancini, Smalling, Kumbulla; Bruno Peres, Villar, Veretout, Calafiori; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone.

Roma-Cagliari: orario e dove vederla in tv e in streaming

ForzaRoma.info vi terrà aggiornati sul match tramite i canali social (Facebook, Twitter e Instagram), oltre a fornirvi la cronaca live del match sul sito. Interviste, foto, video e notizie sempre in tempo reale su www.forzaroma.info. Roma-Cagliari sarà trasmessa dalle 20.45 di mercoledì 22 dicembre in diretta streaming su Dazn e su Sky, sul canale Dazn 1+ (212). La piattaforma è accessibile su smartphone e tablet, oltre che su pc e notebook, scaricando l’app oppure collegandosi al sito ufficiale tramite browser.