Roma-Cagliari, Olsen tra dolce e amaro: “Ieri un misto di sentimenti” – FOTO

Alla fine ieri lo spauracchio Robin Olsen ha avuto la meglio. Il numero uno svedese è riuscito a fare lo sgambetto alla sua ex squadra portando un punto via dall’Olimpico. L’ex romanista, con un post su Instagram, ha voluto celebrare la prestazione commentando le sensazioni del ritorno all’Olimpico: “Personalmente ieri è stato un misto di sentimenti ma sono orgoglioso della grande prestazione di squadra e del punto guadagnato”. Al messaggio ha risposto Zaniolo (in foto immortalato in un abbraccio con Olsen) con un cuore.