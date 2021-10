Roma-Cagliari, Mkhitaryan e Abraham non al top: Mou studia la formazione migliore

Lo Special One non vuole rinunciare ad Abraham e Mkhitaryan, che nella rifinitura di oggi si sono allenati regolarmente in gruppo

Mourinho lo ha detto chiaramente alla fine della partita contro il Napoli: "Se volete sapere chi gioca a Cagliari ve lo dico: la stessa formazione“. Lo Special One non vuole fare a meno dei suoi 11 titolatissimi, ma c'è chi ha bisogno di riposo. Abraham non ha ancora superato i problemi alla caviglia, che si è procurato con la Nazionale. Mkhitaryan ha dimostrato nella partita di domenica di non essere completamente in forma, uno stop gli servirebbe per affrontare la partita contro il Milan al meglio, riporta Il Corriere della Sera. Potrebbe quindi arrivare l'occasione di scendere in campo dal primo minuto per Carles Perez e Shomurodov. Tuttavia nella rifinitura di oggi i due giocatori si sono allenati regolarmente in gruppo. Resta probabile dunque che il numero 9 e l'armeno saranno titolari contro il Cagliari.

Dubbio anche su Cristante, che è diffidato. Il tecnico non è solito fare questo tipo di pensieri e dovrebbe comunque non rinunciare al suo numero 4. Sarà sicuramente assente in panchina proprio Mourinho (espulso nella partita contro il Napoli). Al suo posto ci sarà il suo vice JoaoSacramento. Indisponibili restano Smalling, che non riesce a superare i problemi fisici (per il ritorno in campo si dovrà aspettare il rientro dopo la sosta Nazionale) e Spinazzola, che lavorerà ancora a parte per circa due settimane prima del rientro in gruppo.