Roma-Cagliari, Mazzarri come Mourinho: niente conferenza della vigilia

Nel prepartita di Cagliari-Roma nessuno dei due allenatori parlerà con la stampa.

Non ci sarà nessuna conferenza stampa nella vigilia di Cagliari-Roma. Mourinho a causa della squalifica, rimediata nel match contro il Napoli, non incontrerà i giornalisti per parlare della partita contro la squadra sarda. Allo stesso modo anche Walter Mazzarri, dopo la sconfitta per 3-0 contro la Fiorentina, ha deciso che non parlerà con la stampa. Le sue ultime parole saranno quelle pronunciate all'Artemio Franchi nel post partita. Per poter ascoltare i pensieri del tecnico toscano bisognerà aspettare la fine della gara contro la Roma, che si terrà domani alla Unipol Domus, alle ore 20:45.