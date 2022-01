Roma-Cagliari, le probabili formazioni di Mourinho e Mazzarri

Calcio d'inizio previsto per domenica alle 18

La Roma si appresta ad affrontare il Cagliari nel ventitreesimo turno di Serie A. I giallorossi, ancora alla ricerca della prima vittoria nel 2022, dovranno fare a meno di alcuni titolari ma allo stesso tempo potranno contare sui nuovi arrivi. Date le assenze, Mourinho potrebbe riproporre la difesa a 4 formata da Maitland-Niles a destra, Mancini e Kumbulla al centro e Vina sulla sinistra. Accanto a Veretout esordirà Sergio Oliveira, favorito dalla squalifica di Cristante. Come unica punta punta agirà Abraham, sostenuto dal trequartista Pellegrini, con Zaniolo che tornerà ad agire sulla fascia destra e Mkhitaryan sulla sinistra. I sardi, galvanizzati dalle due vittorie in rimonta, si presentano con Cragno in porta, difeso dal terzetto Altare-Lovato-Portanova. I quinti di centrocampo saranno Lykogiannis e Bellanova mentre in mezzo rientrerà Nandez come mezz'ala, coadiuvato da Grassi e Marin. In attacco troveranno spazio i soliti Joao Pedro e Pavoletti.