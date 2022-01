Roma-Cagliari, le formazioni ufficiali di Mourinho e Mazzarri

Mourinho ripropone la difesa a 4. Fuori Veretout, dentro Sergio Oliveira con Pellegrini e Mkhitaryan

La Roma affronterà il Cagliari nella 22a giornata di Serie A. Mourinho recupera Mancini squalificato contro la Juventus di Allegri. Davanti a Rui Patricio ci saranno Mancini e Kumbulla con Vina sulla sinistra e Maitland-Niles sulla destra. Veretout in panchina, dentro il nuovo arrivo giallorosso Sergio Oliveira a centrocampo con Pellegrini e Mkhitaryan. In attacco ci saranno Zaniolo, Abraham e Felix. Per la squadra di Mazzarri, Cragno in porta, Goldaniga, Altare, Carboni in difesa. A centrocampo Zappa, Marin, Deiola, Pereiro e Dalbert. Per l'attacco immancabile Joao Pedro davanti a Pavoletti.