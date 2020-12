Roma-Cagliari, UFFICIALE: Cristante in difesa, out Smalling. Peres a sinistra – LIVE

Il 2020 della Roma termina contro l’ex giallorosso Eusebio Di Francesco. Nell’ultima gara dell’anno solare i capitolini affrontano il Cagliari, con il duplice obiettivo di dimenticare la sconfitta di Bergamo con l’Atalanta e approfittare del ko interno della Juventus, contro la Fiorentina, per portarsi a +3 dai bianconeri. Senza i lungodegenti Pastore e Zaniolo, e privo pure di Spinazzola, infortunatosi contro i nerazzurri, Paulo Fonseca si affida al consueto tridente offensivo formato da Pedro, Mkhitaryan e Dzeko. Dietro di loro la coppia di mediani Villar-Veretout, mentre sulle fasce agiranno Karsdorp e Peres. A difendere Mirante, sarà il trio composto da Mancini, Cristante e Kumbulla. Out Smalling (non al meglio) e Ibanez.

FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

A disposizione: Farelli, Pau Lopez, Ibanez, Fazio, Smalling, Juan Jesus, Calafiori, Santon, Pellegrini, Diawara, Carles Perez, Mayoral.

Allenatore: Fonseca.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone.

A disposizione: Vicario, Pinna, Pisacane, Tripaldelli, Ceppitelli, Carboni, Caligara, Tramoni, Pereiro, Oliva, Ounas, Cerri, Pavoletti.

Allenatore: Di Francesco.

Arbitro: Pairetto.

Assistenti: Perna-Muto.

IV Uomo: Abbattista.

Var: Manganiello.

Avar: Lo Cicero.