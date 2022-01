Roma-Cagliari, la moviola: ammoniti Oliveira, Mancini e Felix

Episodi arbitrali, cartellini e casi Var della sfida dell’Olimpico tra Roma e Cagliari diretta da Maggioni

Alle 18.00 si sfidano Roma e Cagliari allo stadio Olimpico . Gara valevole per la 22a giornata di Serie A 2021/2022. La direzione della gara è affidata al signor Maggioni di Lecco. Al Var ci sarà Pairetto. Arbitro: Maggioni; Assistenti: De Meo - Muto; IV Uomo: Volpi; VAR: Pairetto; AVAR: Carboni.

67’ - Ammonito Altare per un fallo su Felix . I giocatori giallorossi chiedevano il rosso.

58’ - Ammonito Felix per un fallo su Cragno. Il giovane giallorosso si è allungato troppo il pallone e ha colpito con il piede il portiere rossoblu.

38’ - Ammonito Mancini per un fallo su Joao Pedro.

34’ - Protesta la Roma per un calcio di rigore. L’arbitro non concede il secondo penalty della serata.

31’ - Calcio di rigore per la Roma per fallo di mano di Dalbert. Maggioni inizialmente non aveva assegnato il penalty, poi richiamato dal Var ha cambiato decisione. Ammonito Dalbert.