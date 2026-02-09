Roma-Cagliari, la moviola: dubbi su Pisilli-Rodriguez. Ammoniti Palestra e Dossena

Episodi dubbi, cartellini e casi VAR del match dell'Olimpico

La Roma torna in campo all'Olimpico dopo la sconfitta esterna contro l'Udinese per affrontare il Cagliari nel posticipo della ventiquattresima giornata di campionato. Una sfida importantissima per la corsa alla qualificazione alla prossima Champions League, soprattutto dopo il pari della Juventus contro la Lazio: in caso di successo, infatti, i giallorossi aggancerebbero i bianconeri al quarto posto. L'arbitro dell'incontro è Alberto Colombo della sezione di Como, con Perrotti e Rossi M. assistenti. Il IV Uomo è Zufferli. Al Var Di Bello, AVar Abisso.