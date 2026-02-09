La Roma torna in campo all'Olimpico dopo la sconfitta esterna contro l'Udinese per affrontare il Cagliari nel posticipo della ventiquattresima giornata di campionato. Una sfida importantissima per la corsa alla qualificazione alla prossima Champions League, soprattutto dopo il pari della Juventus contro la Lazio: in caso di successo, infatti, i giallorossi aggancerebbero i bianconeri al quarto posto. L'arbitro dell'incontro è Alberto Colombo della sezione di Como, con Perrotti e Rossi M. assistenti. Il IV Uomo è Zufferli. Al Var Di Bello, AVar Abisso.
Roma-Cagliari, la moviola: dubbi su Pisilli-Rodriguez. Ammoniti Palestra e Dossena
40' - Ammonito anche Palestra.
38' - Episodio dubbio nell'area di rigore del Cagliari: scucchiata di Cristante a premiare l'inserimento di Pisilli, che prova a coordinarsi per colpire il pallone ma viene superato dalla sfera e poi subisce il ritorno di Rodriguez. Il difensore uruguayano frana addosso al centrocampista giallorosso, colpendolo anche alla schiena col ginocchio, ma per l'arbitro non c'è nulla.
5' - Palla stupenda di Soulé per il taglio di Malen, sgambettato da Dossena. Primo giallo del match per il difensore del Cagliari.
