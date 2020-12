Roma-Cagliari, infortunio al flessore destro per Mirante: il portiere lascia il campo

Continuano i problemi fisici di Mirante, che durante il match con il Cagliari ha dovuto abbandonare il campo per un problema al flessore della coscia destra. Il portiere italiano si è fatto male durante un’uscita e al 72′ è stato costretto a lasciare il campo, sul risultato di 2-1 per la Roma. Al suo posto è entrato Pau Lopez.

Mirante ha provato a restare in campo per circa dieci minuti dopo l’infortunio, ma poi ha dovuto cedere il posto allo spagnolo. Il numero uno originario di Castellammare di Stabia è uscito molto claudicante e si è seduto in panchina.