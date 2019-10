Roma-Cagliari, i convocati di Maran: ci sono tutti gli ex

Domani all’Olimpico Roma e Cagliari si sfideranno per dare vita a un match davvero molto interessante. I sardi sono una delle squadre più in forma del campionato, reduci in trasferta dalla vittoria di Napoli. La squadra di Maran vuole far male a un’altra big, anche contando sugli ex come Olsen, Pellegrini e Nainggolan. Entrambi fanno parte della lista di 22 convocati del tecnico rossoblù, pubblicata sul sito ufficiale del Cagliari. Di seguito l’elenco completo:

1 Rafael

3 Mattiello

4 Nainggolan

6 Rog

8 Cigarini

9 Cerri

10 Joao Pedro

12 Cacciatore

14 Birsa

17 Oliva

18 Nandez

19 Pisacane

20 Aresti

21 Ionita

23 Ceppitelli

26 Ragatzu

27 Deiola

29 Castro

33 Pellegrini

40 Walukiewicz

90 Olsen

99 Simeone