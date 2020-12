Roma-Cagliari, i convocati di Fonseca: out Spinazzola, c’è Pellegrini

La Roma ha reso noti i convocati di Paulo Fonseca per la partita di stasera con il Cagliari. Sono ventitré giocatori in lista: all’appello mancano solo i lungodegenti Pastore e Zaniolo e l’altro infortunato Spinazzola. Risponde presente invece Lorenzo Pellegrini, ancora dolorante alla caviglia dopo l’intervento di Obiang nella sfida con il Sassuolo. Il centrocampista è stato convocato, ma potrebbe partire dalla panchina ed entrare quindi a partita in corso. Questo l’elenco completo:

Portieri: Farelli, Mirante, Pau Lopez

Difensori: Ibanez, Mancini, Smalling, Kumbulla, Fazio, Jesus, Karsdorp, Peres, Calafiori, Santon

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Veretout, Villar, Diawara

Attaccanti: Perez, Dzeko, Pedro, Mkhitaryan, Mayoral