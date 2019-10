Roma-Cagliari, i convocati di Fonseca: out Florenzi

Domani la Roma ospiterà il Cagliari, una delle squadre più in forma del campionato. Contro la squadra di Maran sarà un match decisamente insidioso, per la qualità dei rossoblù ma anche per la presenza di alcuni ex come Olsen, Pellegrini e soprattutto Nainggolan. Fonseca, invece, dovrà fare a mano di diversi infortunati come Mkhitaryan, Pellegrini, Zappacosta e anche Florenzi, rimasto a casa con l’influenza. Di seguito l’elenco completo dei convocati:

Pau Lopez

Fuzato

Mirante

Juan Jesus

Smalling

Kolarov

Santon

Fazio

Mancini

Spinazzola

Cristante

Veretout

Zaniolo

Pastore

Diawara

Dzeko

Kalinic

Antonucci

Kluivert