Un urlo strozzato in gola per Kalinic. L’attaccante croato è stato fermato prima del gol, quello che avrebbe deciso Roma-Cagliari. L’ex Milan sarebbe colpevole di aver spinto Pisacane (uscito poi in barella) contro il portiere Olsen prima di depositare in rete il pallone. Massa fischia fallo e il risultato rimane sull’1-1.