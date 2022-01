Roma-Cagliari: estratti gli abbonati che potranno assistere al match

Sorteggiati i fortunati che potranno essere sugli spalti per Roma-Cagliari. Entro domani verranno inviati i biglietti tramite mail

Tramite una nota ufficiale, la Roma comunica di aver estratto i fortunati che potranno assistere a Roma-Cagliari in programma per domenica alle 18. Complice la riduzione della capienza degli stadi a 5000 spettatori per le prossime due giornate, la Roma nei giorni scorsi aveva indetto una sorta di lotteria per estrarre gli spettatori che prenderanno posto sugli spalti. La società giallorossa comunica inoltre che, ai sorteggiati, verrà spedito il biglietto tramite mail entro le 18 di domani .

"L’AS Roma ringrazia i numerosi abbonati che hanno preso parte al sorteggio per l’assegnazione degli accessi per Roma-Cagliari. I fortunati tifosi giallorossi che sono stati estratti riceveranno il proprio titolo di accesso via email entro le ore 18.00 di sabato 15 gennaio. Si ricorda che qualora venga effettuato il cambio utilizzatore del titolo ricevuto via email, non si avrà comunque diritto alla compensazione in quanto la partita verrà conteggiata come parte dell'abbonamento".