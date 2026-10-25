Martedì la sfida contro la formazione di Pisacane
Gasperini: "Castro e Malen possono giocare insieme ma non voglio snaturare la squadra"
Si torna subito in campo dopo il pari contro il Napoli. Martedì la Roma affronterà il Cagliari allo stadio Olimpico. Domani alle 13.30 la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini che torna a parlare dopo aver saltato quella alla vigilia della sfida del Maradona. Fiducia per Dybala che oggi si è allenato parzialmente in gruppo. Out invece Koné, Svilar e Pellegrini. Possibile maglia da titolare per Mora che dovrebbe giocare alle spalle di Malen in coppia con Soulé.
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