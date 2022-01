Roma-Cagliari, comunicata la procedura di compensazione per gli abbonati

A partire dalle ore 12:00 di lunedì 24 gennaio, ed entro e non oltre le ore 18:00 di giovedì 3 febbraio, sarà possibile in maniera autonoma richiedere il rimborso

La Roma ha comunicato la procedura per il rimborso del biglietto della sfida con il Cagliari. Sono esclusi i 5000 estratti, mentre potranno aderire i sorteggiati di Roma-Lecce. Le disposizioni per i tifosi giallorossi: “A seguito delle disposizioni che hanno imposto la riduzione della capienza al limite massimo di 5.000 spettatori, il Club ha deciso di compensare la mancata partecipazione a Roma-Cagliari (partita inclusa nell’abbonamento). A partire dalle ore 12:00 di lunedì 24 gennaio, ed entro e non oltre le ore 18:00 di giovedì 3 febbraio, sarà possibile in maniera autonoma richiedere la compensazione, inserendo il proprio PNR all’interno della pagina dedicata che verrà attivata lunedì 24 gennaio alle ore 12:00. Sarà possibile inserire un solo PNR per singola richiesta. L’abbonato potrà scegliere tra: