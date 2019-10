Roma-Cagliari, caos nel finale e la squadra arbitrale lascia l’Olimpico alle 18.45

La Roma sperava di arrivare diversamente alla sosta per le Nazionali e non tra le mille polemiche che hanno avvolto il finale di partita contro il Cagliari dopo il gol non dato a Kalinic. Tanto lavoro dunque per la squadra arbitrale con Massa in prima linea e coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Alassio, al Var da Nasca e all’Avar da Longo. Una volta rientrati negli spogliatoi intorno alle 17.10 sono rimasti nella pancia dell’Olimpico per più di un’ora e mezza. Fatto insolito se si considera che abitualmente lasciano gli stadi contestualmente ai giocatori hanno disputato la partita. Insomma, tra tante incertezze c’è anche una verità: di questa partita si parlerà ancora a lungo.