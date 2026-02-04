Roma-Cagliari, arbitra Marcenaro: nel 2024 le polemiche a Verona

Forzaroma.info
Bilancio positivo con il fischietto di Genova: 4 vittorie, un pari e un ko ma ricco di polemiche
Sarà Marcenaro l'arbitro di Roma-Cagliari. Precedenti positivi con il fischietto della sezione di Genova: quattro vittorie (l'ultima col Sassuolo), un pareggio e una sconfitta. Tante le polemiche per il ko col Verona del 2024. La Roma - ancora allenata da Juric - perse 3-2, in mezzo un gol dubbio di Magnani. Gli assistenti di linea saranno Passeri e Trincheri, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato assegnato a Feliciani. Al Var Paterno, AVAR Di Paolo. Calcio d'inizio lunedì alle ore 20.45, la Roma deve riscattare la brutta sconfitta di Udine.

 

