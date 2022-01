Roma-Cagliari, arbitra Maggioni. Al Var c’è Pairetto

Il fischietto di Lecco dirigerà la gara all'Olimpico di domenica pomeriggio

Sarà Lorenzo Maggioni, della sezione AIA di Lecco ad arbitrare il match di domenica ore 18:00 all'Olimpico tra Roma e Cagliari. L'arbitro, che ha diretto fino ad adesso solamente sette gare in Serie A, incontrerà per la prima volta la Roma e una big. Incontro non nuovo invece per quanto riguarda la sala VAR: per la tredicesima volta Luca Pairetto della sezione piemontese, incontra i giallorossi di Mourinho, il bilancio è positivo con 9 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, una di queste proprio contro i sardi. Ad assistere il fischietto ci saranno i guardalinee De Meo e Muto e il quarto uomo Volpi, mentre Pairetto e Carboni sono gli ufficiali designati per il VAR.