Tra due giorni la Roma sarà di scena a Porto per i playoff di Europa League, ma a Trigoria si lavora anche per il futuro allenatore. Ranieri a giugno lascerà la panchina ed è pronto ad iniziare la sua avventura da dirigente. Secondo quanto riportato da Leggo in lizza oltre a Farioli e Montella c'è anche l'ex Lazio Maurizio Sarri. Il tecnico toscano ha lasciato i biancocelesti un anno fa ed è ancora senza panchina. A giugno era stato vicino alla Fiorentina e al Milan, ma i due club hanno virato su altri profilo. Ora ci pensa la Roma per la prossima stagione.