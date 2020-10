Roma, buone notizie: negativi tutti i tamponi effettuati stamattina

La Roma tira un bel sospiro di sollievo. Sono negativi infatti tutti i tamponi effettuati stamattina dopo la notizia della positività di Riccardo Calafiori. Confermata quindi la lista dei convocati diramata da Paulo Fonseca per la partita contro il Benevento, in programma alle 20.45 allo stadio Olimpico. Il giovane terzino e Amadou Diawara restano gli unici attualmente positivi del gruppo squadra giallorosso.

La squadra si è immediatamente isolata in maniera cautelativa nel centro sportivo di Trigoria per evitare qualsiasi contatto con l’esterno ed avere tutti a disposizione per la quarta giornata di campionato. Fonseca ha sciolto tutti i dubbi: davanti a Mirante ci saranno Mancini, Ibanez e Kumbulla. A centrocampo Pellegrini-Veretout al centro e Santon e Spinazzola esterni. Davanti Pedro e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko.