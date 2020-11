Roma, buone notizie: Diawara e Calafiori superano il test di idoneità

Fonseca recupera alcuni pezzi della sua Roma. Se da una parte il tecnico giallorosso sarà alle prese con la positività al Covid di Dzeko e con il problema muscolare di Spinazzola, dall’altra può sorridere per il ritorno imminente di Diawara e Calafiori. Il centrocampista, che ha concluso da qualche giorno il periodo di isolamento, ha effettuato il nuovo test di idoneità ed è pronto ad aggregarsi al gruppo già a partire dei prossimi giorni. Stessa situazione anche per l’esterno sinistro, che come il compagno di squadra si è già allenato individualmente. I tempi di recupero effettivi dei due giallorossi verranno valutati giorno per giorno: nuovo punto previsto nella giornata di domani.