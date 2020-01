Bruno Peres ieri ha giocato uno spezzone di gara di Coppa Italia contro il Parma, vinta per 2-0 dalla Roma grazie alla doppietta di Pellegrini. Un momento importante per il terzino brasiliano, tornato nella Capitale dopo i due prestiti in Brasile poco fortunati. Come postato sul suo profilo Instagram, Peres ha espresso la sua soddisfazione nell’essere sceso in campo: “Felice di tornare a fare ciò che amo“.