Roma, Bruno Conti torna in panchina dopo 18 anni. Mourinho: “Vorrei ci fosse sempre”

Nell'esordio stagionale contro la Salernitana non ci sarà José Mourinho in panchina. Lo Special One è squalificato, così come il vice Salvatore Foti, il preparatore dei portieri Nuno Santos e il match analyst Michele Salzarulo. Così a guidare la squadra stasera sarà il preparatore Stefano Rapetti, ma soprattutto in panchina sarà presente una figura speciale come quella di Bruno Conti. La leggenda giallorossa, coordinatore del vivaio fino all'under 14, è uno dei pochi rimasti con il patentino Uefa Pro e ovviamente è un personaggio pesante e significativo per la Roma e i suoi tifosi. "Ha fatto la storia di questo club, è una leggenda,magari fosse sempre lì con me in panchina. Sicuramente ci sarà anche a Verona", ha detto José Mourinho ieri dopo la conferenza stampa della vigilia. Bruno Conti era già stato allenatore ad interim della Roma, nel 2004/05, quando chiuse la stagione dopo le dimissioni di Delneri facendo 15 partite da tecnico. L'ultima la finale di Coppa Italia persa con l'Inter il 15 giugno 2005.