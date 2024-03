Roma-Brighton, la moviola: regolari i gol di Dybala e Mancini, giallo Spinazzola

La Roma scende in campo per l'impegno europeo contro il Brighton di De Zerbi. La sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League andrà in scena in un Olimpico gremito. Il direttore di gara del match è François Letexier, fischietto francese coadiuvato dagli assistenti Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni. Il IV uomo è Pierre Gaillouste. Al Var c'è Brisard, mentre come Avar Delajod.